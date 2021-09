Tim, Quang Ngo Dinh nominato nuovo amministratore delegato di Olivetti

Il Consiglio di amministrazione di Olivetti, riunitosi sotto la presidenza di Giovanni Ronca, ha nominato Quang Ngo Dinh nuovo Amministratore delegato della società.

Quang Ngo Dinh è entrato nel Gruppo TIM a settembre 2019 e ha lavorato nel settore delle telecomunicazioni per circa 15 anni, durante i quali ha ricoperto diversi incarichi in ambito Sales e Marketing in Wind e successivamente in Vodafone. Ha maturato inoltre un’esperienza internazionale, occupandosi di Group Strategy.

All'ex Ceo Roberto Tundo, che lascerà il Gruppo per ricoprire nuovi incarichi manageriali, va il ringraziamento per il significativo contributo professionale prestato.