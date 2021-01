Tod's, Covid brucia un terzo dei ricavi.Della Valle chiede prestito da 500 mln

Un terzo dei ricavi di Tod’s va in fumo a causa della pandemia e Della Valle bussa alle porte di un pool di banche coordinato da Intesa-Sanpaolo per un prestito da 500 milioni anche per far fronte alle esigenze di cassa. Comunicando al mercato i dati di bilancio del 2020, il gruppo italiano del lusso ha fatto sapere che il fatturato ha toccato quota 637,2 milioni, con un calo del 30,4%, risultato negativo che si è protratto anche nel quarto trimestre quando sempre per l’impatto del Coronavirus i ricavi si sono fermati a 184,5 milioni, giù del 22,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.

Come già commentato nei precedenti trimestri dell'anno, i risultati di vendita del quarto trimestre, dice la nota di Tod’s, sono stati "pesantemente condizionati dalla situazione di pandemia e sono molto disomogenei per area geografica. Decisamente positivo il dato della Cina continentale, dove i ricavi hanno registrato una solida crescita a doppia cifra mentre i risultati di Europa e Usa sono stati impattati dalle chiusure imposte dai lockdown e dallo scarsissimo traffico anche durante i periodi di apertura, data l'assenza degli acquisti dei turisti".

Per il presidente e amministratore delegato Diego Della Valle, “il mondo occidentale, dopo un modesto miglioramento nel mese di ottobre, ha subito un nuovo rallentamento". Il 22 gennaio, inoltre, Tod's ha sottoscritto un accordo di finanziamento con un pool di banche coordinato dalla divisione Imi Corporate e Investment Banking del gruppo Intesa, per un importo massimo di 500 milioni.

Il Sustainability Linked Loan è articolato in una Term Facility di 250 milioni e una Revolving Credit Facility di ulteriori 250 milioni ed ha la durata di cinque anni. “Siamo soddisfatti - ha proseguito Della Valle - dei risultati realizzati nel canale e-commerce, che ha registrato una progressiva accelerazione (a doppia cifra, ndr) durante l'anno e ha raggiunto ricavi che si collocano nella fascia più alta delle nostre attese".

“Continuiamo a prestare - ha aggiunto Della Valle - una fortissima attenzione ai costi e ad adottare una grande prudenza nel consegnare merce ai negozi in modo particolare al canale wholesale che vive un momento non facile. Il nostro obbiettivo prioritario e' quello di consolidare la nostra strategia di comunicazione, particolarmente quella digitale. Siamo a buon punto, quando i mercati torneranno alla normalità, saremo pronti per iniziare un ciclo di sviluppo duraturo. Abbiamo - ha sottolinea il numero uno di Tod's - ulteriormente rafforzato la nostra struttura patrimoniale, per farci trovare pronti a valutare eventuali opportunità che il mercato può offrire in momenti come questo”.