Totti e Ilary, il "Pupone" spolpato dalla separazione tra casa e mantenimento

Separazione Totti-Ilary: alla show-girl la mega-villa, liquidazioni di quote di due società e...

Dopo l’addio, Totti e Ilary si sono già accordati economicamente. La Blasi, secondo le indiscrezioni, resterà ad abitare con i suoi tre figli nella casa coniugale (una mega-villa dell'Eur da 25 vani) e riceverà ogni mese dal “Pupone” un assegno di mantenimento a diversi zeri. Sarebbero questi i termini dell'accordo tra l'ex capitano della Roma e la presentatrice tv.

Ma in cosa consiste il processo burocratico che sancirà la fine della storia d’amore di una delle coppie più amate e invidiate dagli italiani? La separazione con negoziazione assistita è una delle nuove procedure introdotte nel 2014, che consente di conseguire lo status di separati in breve tempo e senza andare in Tribunale. I coniugi, assistiti dai loro rispettivi legali, stabiliscono l'affidamento dei figli minori, le disposizioni di carattere patrimoniale, chi dovrà provvedere al mantenimento e in quale misura.

Una volta raggiunto l'accordo, dunque, viene sottoposto all'autorizzazione del pubblico ministero e poi trasmesso dagli avvocati all'anagrafe comunale per la ratifica. Con la negoziazione assistita, invece, in un mese e mezzo al massimo la procedura si conclude.

Secondo quanto riporta il Messaggero, l'accordo raggiunto prevedrebbe anche che Totti liquidi la moglie delle sue due partecipazioni societarie, entrambe al 90% (le quote restanti sono dei parenti di Ilary) nella Number Five srl e nella Società sportiva Sporting Club Totti.