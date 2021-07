Toyota, alleanza con Suzuki, Isuzu, Hino e Daihatsu per l'auto elettrica

Un polo giapponese per le auto elettriche. L’annuncio è importante: perché Toyota, Suzuki, Isuzu, Hino e Daihatsu, ovvero una fetta consistente dell’automotive nipponico, hanno deciso di stringere un accordo per una joint venture che avrà principalmente (ma non solo) carattere commerciale. La Toyota sarà leader di questa nuova alleanza con una quota del 60%, mentre gli altri quattro partecipanti avranno ciascuno il 10%.

Come detto, motivo principale dell’accordo è potenziare i canali di vendita e la rete. Ma non solo: l’intento è quello di sviluppare i cosiddetti “mini-veicoli” elettrici, segmento molto popolare in Giappone dove la necessità di grandi percorrenze viene soppiantata dall’esigenza di muoversi agevolmente all’interno delle gigantesche metropoli, Tokyo in primis.

In una nota congiunta si legge che “i mini-veicoli possono svolgere un ruolo importante nella realizzazione di una società carbon neutral e nella diffusione delle nuove tecnologie automobilistiche. Ma in questa epoca di profonde trasformazioni ci sono molte sfide che i produttori di mini-veicoli non possono affrontare da soli”.

La joint venture, la Commercial Japan Partnership, come si legge sul Sole 24 Ore consentirà di incrementare lo sviluppo di mini-veicoli elettrici, le key cars un segmento automobilistico molto popolare in Giappone, che rappresenta quasi il 40% dei veicoli in circolazione nel paese, utilizzati in città soprattutto per le consegne. Sono una versione orientale delle micro car ed hanno motori da 660 centimetri cubici o 47 Kw nella versione elettrica.

Da questa alleanza emerge con chiarezza come la transizione verso gli e-vehicle, ovvero il nuovo standard che, entro il 2050, avrà definitivamente soppiantato i motori a scoppio, è meno semplice del previsto e che per portare avanti una trasformazione efficace e rapida servirà per forza unire le forze. Nessuno è più in grado di portare avanti una produzione industriale su larga scala, riconvertire la supply chain e sviluppare nuove competenze senza appoggiarsi su un sistema di partnership. E gli esempi sono molteplici.

(Segue...)