Toyota vende più auto di GM negli Usa. E Tesla delude ancora le attese

Il precedente soltanto nel 1998 quando per l'ultima volta, superara da una delle rivali nelle Big Three di Detroit, la Ford, non finì un trimestre in testa alla graduatoria delle auto più vendute negli Stati Uniti. La General Motors guidata da Mary Barra è finita nuovamente seconda nel corso di un trimestre, battuta questa volta dalla giapponese Toyota che tra aprile e giugno ha venduto negli States 688.813 veicoli, poco sopra le 688.236 automobili vendute dalla rivale statunitense. Toyota potrebbe diventare la casa con più auto vendute negli Stati Uniti, ma bisognerà attendere i dati di Ford.

Lo spodestamento in casa di GM è arrivato nel giorno in cui il gruppo dell'auto elettrica Tesla ha nuovamente consegnato nel trimentre meno quattroruote di quelle annunciate e attese dal mercato: 201.250 veicoli, meno dei 207.000 stimate dagli esperti, e ne ha prodotti 206.421.

I dati del secondo trimestre hanno comunque battuto il precedente record, registrato nel primo trimestre, quando erano state consegnate 184.800 vetture, con 180.338 macchine prodotte. Tesla non fornisce dati sulle destinazioni delle auto vendute e non specifica quante auto siano state prodotti in Cina e quante negli Stati Uniti. Nel premercato, il titolo di Tesla è invariato.