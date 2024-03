Tronchetti Provera: "L'Ue verso il declino". E ringrazia per il golden power

Pirelli, l'avvertimento di Tronchetti Provera sull'importanza dell'Ue unita e il golden power

Marco Tronchetti Provera esalta la mossa del governo Meloni su Pirelli. "Il golden power, utilizzato sulla base delle regole europee, - dice l'ad del gruppo a Repubblica - ha di fatto ribadito lo spirito degli accordi originari tutelando la nostra tecnologia e l’indipendenza del management. Il cyber tyre e la sensoristica in generale rappresentano la nuova frontiera della Pirelli. Grazie alla raccolta di una miriade di dati si riescono a migliorare i parametri legati alla sicurezza e ridurre gli impatti ambientali dei nostri prodotti, a misurare meglio, tra l’altro, le performances, lo stato del manto stradale, trasferendo informazioni in tempo reale ai sistemi di controllo della vettura, a chi guida, a Pirelli stessa e a fornitori di servizi di varia natura del mondo automotive".

Tronchetti Provera però bacchetta l'Unione europea e mette in guardia sul voto di giugno. "L’Europa - prosegue l'ad di Pirelli a Il Corriere - non è riuscita finora a mettere a fattor comune tutte le sue risorse. Ha il mercato più ricco del mondo e 440 milioni di persone con la migliore protezione sociale a livello globale. Il tutto fondato sui valori di cultura e democrazia che sono alla base della nascita della Ue. Al momento, però, non c’è un progetto, ma solo qualche debole segnale sul fronte della difesa comune e della politica estera. Chi vince le elezioni europee deve riuscire a dare una regia comune a tutto ciò".