Trump svela il nome del miliardario in trattative per acquistare TikTok, non è Musk

Usa, Trump fa due annunci importanti: svelato il futuro di TikTok

Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti da solo una settimana ma il tycoon ha già rivoluzionato totalmente l'agenda di Biden, sta per cambiare tutto alla Casa Bianca. Tra i vari annunci fatti, arriva anche una svolta nel campo dei social, nonostante il suo braccio destro Elon Musk, già proprietario di X, puntasse con forza a prendere il controllo anche di TikTok, Trump ha dichiarato che in realtà non è lui in pole per acquistare i diritti americani del social cinese, ma il colosso informatico fondato da Bill Gates. "Microsoft è in trattative per acquistare TikTok". Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti in viaggio con lui, secondo quanto riferito da Reuters. Trump aveva affermato di essere in trattative con diverse parti per l'acquisto di TikTok e che avrebbe preso una decisione sul futuro dell'app entro i prossimi 30 giorni.

La app, che conta circa 170 milioni di utenti americani, è stata brevemente rimossa dalla rete poco prima che entrasse in vigore, il 19 gennaio, una legge che obbliga ByteDance a venderla per motivi di sicurezza nazionale. Trump, dopo essere entrato in carica il 20 gennaio, ha firmato un ordine esecutivo per ritardare di 75 giorni l'applicazione della legge, emanata dopo che i funzionari statunitensi avevano avvertito che sussisteva il rischio che i dati degli americani venissero utilizzati in modo improprio da ByteDance.

Donald Trump ha dichiarato che incontrerà "molto presto" il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Washington e ha ribadito la sua idea che i palestinesi della Striscia di Gaza si spostino in Egitto e in Giordania. Il presidente Usa Trump lo ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One mentre tornava a Washington dopo aver partecipato al comizio del Partito Repubblicano in Florida. Quando i giornalisti gli hanno chiesto quando avesse intenzione di incontrare Netanyahu, Trump ha risposto: "Molto presto". I media israeliani, come "The Times of Israel", riferiscono che Netanyahu ha intenzione di incontrare Trump alla Casa Bianca la prossima settimana: si tratterebbe della prima visita di un leader straniero alla residenza presidenziale nel nuovo mandato repubblicano.