Trussardi, QuattroR tratta con le banche. Vuole il credito, ma con lo sconto

La griffe Trussardi è giunta ormai al quarto giro di ristrutturazione societaria nel giro di pochi anni. Il fondo di investimento QuattroR che ha acquistato il marchio e che detiene il 60% del gruppo, - si legge sul Messaggero - è intenzionato ad acquistare il credito detenuto dalle banche, ma per farlo chiede uno sconto. In particolare il fondo è interessato a rilevare i 50 milioni in pancia a Bln, Unicredit, Intesa Sp, Mps, ma chiede di farlo a stralcio, con un forte sconto.

L'acquirente - prosegue il Messaggero - offre il 15-20% del nominale, ma le banche chiedono di più. Questo passaggio è strategico, perchè se andrà a buon fine l'operazione permetterà a QuattroR di dare il via alla ristrutturazione. Il Covid ha dato a Trussardi un altro bel colpo, già il gruppo era in difficoltà prima della pandemia, ora la situazione è peggiorata.