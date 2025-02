Turismo, da Roma ai Paesi Bassi: ecco dove conviene viaggiare a marzo

Turismo, dall'Italia alle città Ue: dove conviene viaggiare a marzo

Marzo è un mese perfetto per viaggiare. Il motivo? È un periodo ideale per chi desidera evitare il caos dell'alta stagione, approfittando di prezzi convenienti e luoghi non affollati da turisti. Parola di Immobiliare.it che elenca alcune destinazioni in Italia e all'estero, per organizzare una vacanza. Marzo offre un clima ideale per molti tipi di vacanze. Nell'emisfero nord, la primavera porta giornate più lunghe e temperature miti, perfette per visitare città d'arte, parchi e aree naturali. E' anche il momento ideale per assistere alla fioritura primaverile, come i tulipani nei Paesi Bassi o i mandorli in fiore in Sicilia. Marzo è inoltre un mese particolarmente interessante per chi ama viaggiare con meno turisti in giro, vivendo un'esperienza più genuina, scoprendo tradizioni locali e partecipando a eventi unici. In molte città europee, ad esempio, si organizzano festival culturali e gastronomici che celebrano l'arrivo della primavera.

Marzo è di norma un mese di bassa stagione per il turismo con prezzi convenienti e competitivi su voli, soggiorni e attività. Molte compagnie aeree offrono promozioni interessanti, mentre gli hotel propongono pacchetti scontati per attirare i clienti prima dell'arrivo dell'alta stagione. Anche le attrazioni turistiche tendono a essere meno affollate, rendendo più facile e piacevole visitare musei e monumenti. Città come Roma o Firenze, che durante l'estate vengono letteralmente prese d'assalto da turisti e visitatori, permettono nel mese di marzo di esplorare il patrimonio culturale con tranquillità.

Le mete in Italia da visitare a marzo

Milano è una città perfetta per una fuga primaverile. Oltre alle classiche visite al Duomo e al Castello Sforzesco, è il momento giusto per apprezzare eventi culturali e artistici, come le mostre alla Triennale o gli spettacoli alla Scala. Con l'arrivo della primavera, i parchi cittadini come i Giardini Indro Montanelli, diventano inoltre luoghi ideali e piacevoli per una passeggiata nel verde.

Roma nel 2025 sarà al centro dell'attenzione mondiale grazie al Giubileo, evento che richiama milioni di pellegrini e turisti. Sebbene marzo offra temperature miti e un'atmosfera ideale per esplorare il Colosseo, il Foro Romano e la Città del Vaticano senza il caldo soffocante dell'estate, la città sarà inevitabilmente più affollata del solito. Per chi desidera vivere Roma nel mese di marzo, si consiglia di pianificare con attenzione ogni aspetto del soggiorno. Prenotazioni anticipate per visite e alloggi non sono solo consigliate, ma quasi obbligatorie per evitare disagi.

Bari: nel cuore della Puglia, offre un mix di storia, cultura e gastronomia. La Basilica di San Nicola e il centro storico di Bari Vecchia sono luoghi imperdibili, così come una passeggiata sul lungomare. Marzo è anche un buon momento per visitare i vicini trulli di Alberobello, assaporando piatti tipici tradizionali come le orecchiette fatte a mano.

Palermo: a marzo è un tripudio di colori e sapori. Oltre ai monumenti storici, come la Cattedrale e il Teatro Massimo, si possono visitare i mercati storici, come Ballarò e Vucciria, dove si possono acquistare prodotti locali. Approfittando delle giornate di sole e del clima mediterraneo più mite, si può optare per un'escursione a Monreale o una passeggiata in una delle spiagge più belle di Palermo, quella di Mondello.

Napoli: è una città che non delude mai e il mese di marzo offre un clima ideale per visitarla. Dal centro storico, con le sue chiese e i vicoli caratteristici, al Museo archeologico nazionale, c'è sempre qualcosa da vedere o da fare. Da non dimenticare provare la vera pizza napoletana e di organizzare una gita a Pompei o al Vesuvio

Le mete europee da visitare a marzo

Amsterdam, Paesi Bassi: in primavera è una destinazione da sogno (e anche una delle più gettonate). I suoi canali, i ponti e le biciclette creano un'atmosfera romantica, mentre i musei come il Rijksmuseum e la Casa di Anna Frank offrono un'immersione nella cultura. Nei dintorni della città, a partire da metà marzo, i campi di tulipani iniziano a colorarsi, trasformando il paesaggio in un quadro vivente.

Porto, Portogallo: è perfetta per chi cerca storia, gastronomia e panorami mozzafiato. Imperdibili le passeggiate lungo il Douro, una visita alle cantine di vino porto e alle chiese barocche, come la Igreja de São Francisco. Il clima primaverile è ideale per esplorare i vicoli del centro storico o per recarsi in gita sulle spiagge dell'Atlantico.

Cannes, Francia: prima che la primavera inoltrata porti il glamour del Festival del Cinema, Cannes a marzo è una meta decisamente rilassante. Potrete passeggiare lungo la Croisette, visitare i mercatini locali o esplorare il Suquet, la città vecchia. Nei dintorni, i villaggi provenzali offrono un assaggio della tradizione francese.

Atene, Grecia: con temperature piacevoli e meno turisti, Atene è una meta ideale a marzo. L'Acropoli, l'Agorà e i musei archeologici sono solo alcune delle principali attrazioni. I quartieri come Plaka e Monastiraki offrono un mix di storia, shopping e cucina greca autentica.

Le mete calde da visitare a marzo

Phuket, Thailandia: marzo è l'ultimo mese della stagione secca a Phuket, ideale per godersi spiagge come Patong e Kata. Potrete visitare la Baia di Phang Nga, templi buddisti o rilassarvi in un resort di lusso.

Rio de Janeiro, Brasile: è sinonimo di allegria e cultura. Dopo il Carnevale, la città mantiene la sua vivacità con spiagge come Copacabana e Ipanema, il Cristo Redentore e la foresta di Tijuca. Marzo è anche un periodo ideale per delle escursioni a Ilha Grande. -Sharm el-Sheikh, Egitto: con un clima caldo e soleggiato è la scelta ideale per gli amanti delle immersioni e dello snorkeling. Il Mar Rosso offre una biodiversità incredibile, mentre le escursioni nel deserto aggiungono un vero e proprio tocco di avventura.

Maldive, Asia: sono un vero paradiso. Le acque cristalline e le spiagge bianche rendono questa destinazione perfetta per rilassarsi o per esplorare la barriera corallina con attività come snorkeling e diving. -Antigua, Caraibi: è una delle mete caraibiche più affascinanti. Con le sue 365 spiagge, c'è solo l'imbarazzo della scelta, una per ogni giorno dell'anno. A marzo, il clima è perfetto per la vela, lo snorkeling e le escursioni nei parchi naturali.

Dubai e Abu Dhabi, Emirati Arabi: con temperature piacevoli sono destinazioni ideali nel mese di marzo. A Dubai, sarà possibile ammirare l'imponente Burj Khalifa, il grattacielo più grande del mondo, passeggiando nei souk e rilassandosi sulle spiagge. Abu Dhabi offre attrazioni culturali come la Grande Moschea dello Sceicco Zayed, tra le più belle del mondo, e il Louvre Abu Dhabi.