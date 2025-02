Immobiliare, dove conviene comprare casa in coppia? Da Nord a Sud: le città più accessibili

Immobiliare e comprare casa in coppia, ecco dove conviene (e non solo al Sud)

Catanzaro, Potenza, ma anche Genova, Torino e Aosta: cercare una casa per una coppia giovane non è una missione così semplice, ma nemmeno impossibile. Da Nord a Sud infatti sono diverse le città in cui trovare una sistemazione dignitosa a prezzi accessibili. Lo rivela una ricerca di Immobiliare.it che ha indagato, considerando l'affordability di coppia - vale a dire che percentuale di mercato in offerta è accessibile a due persone che vogliono acquistare casa insieme, dato lo stipendio medio di ogni singola città - in tutti i capoluoghi di regione italiani, scoprendo che sono due centri del Sud i più accessibili nella nostra Penisola. Tuttavia, anche due importanti città del Nord entrano, a sorpresa, nella top 5. Ecco i risultati:

LE PRIME 10 POSIZIONI

Ad aggiudicarsi la palma di capoluogo regionale più accessibile in assoluto è Catanzaro, in Calabria, dove le coppie possono permettersi oltre l'86% delle abitazioni in vendita. Si rimane sopra l'80% - 81,6%, per la precisione - anche a Campobasso, mentre il primo capoluogo del Nord Italia a comparire in graduatoria è Genova, che occupa il terzo posto con il 78% circa. Ai piedi del podio torna il Meridione con Potenza, dove l'affordability di coppia è poco superiore al 74%. Torino e Aosta sono gli altri due Grandi Centri del Settentrione ad apparire nelle prime 10 posizioni: la città della Mole è quinta con il 69% di case accessibili per un duo, mentre il capoluogo valdostano ricopre la decima piazza con il 49,5%. Guardando al resto della top 10, appaiate al sesto posto, entrambe con il 67%, si collocano Perugia e L'Aquila. Palermo è invece ottava, con il 65,5%, e Ancona nona con il 62,5%.

LE TRE CITTÀ MENO ACCESSIBILI

Detto delle località più abbordabili, ci sono invece 3 città dove per le coppie è molto difficile trovare una sistemazione adatta alle proprie disponibilità economiche. Firenze è il capoluogo di regione a performare peggio in questa classifica: infatti, chi cerca un immobile in coppia nella città toscana può accedere a meno dell'8% dello stock in offerta. Anche il Trentino-Alto Adige, regione già molto cara soprattutto per le rinomate destinazioni sciistiche, è poco affordable: se si guarda al suo capoluogo, Trento, le coppie possono accedere a poco più dell'11% del mercato immobiliare, con una diminuzione rispetto all'anno scorso di ben 6 punti percentuali. Diciottesimo e terz'ultimo posto, infine, per Venezia, che però, rispetto a Firenze e Trento, consente a chi è in due di selezionare da un ventaglio più ampio di opportunità, con l'affordability che si alza fino a quasi il 22%.

FOCUS MILANO E ROMA

Per completare l'analisi, non può mancare un focus su Milano e Roma, che rimangono in un limbo tra la top 10 e le ultime posizioni. L'accessibilità per le coppie nella Capitale è al 36%, ma è in calo sia nell'ultimo mese (-0,2 punti percentuali) che su base annua (-1,2% pp). Milano presenta invece dati in crescita sia negli ultimi 30 giorni (+0,5 pp) ma, soprattutto, negli ultimi 12 mesi (+6,5 pp); tuttavia, l'accessibilità per le coppie nel capoluogo meneghino rimane ancora più bassa rispetto a quella romana, al 31% circa. Guardando ai quartieri, a Roma le tre aree più accessibili per le coppie sono limitrofe e tutte situate nell'area Est: al primo posto si trova Ponte di Nona-Torre Angela (96,7%), al secondo Borghesiana-Finocchio (88,6%) e al terzo Lunghezza-Castelverde (88%). Milano presenta invece una situazione ben più variegata, con una top 3 costituita da zone lontane tra loro: il quartiere dove una coppia si può permettere più agilmente un acquisto immobiliare è Ponte Lambro-Santa Giulia (79,5%), davanti a Bisceglie-Baggio-Olmi (66,1%) e ad Affori-Bovisa (62,3%). Rimangono invece inaccessibili le zone centrali o quelle adiacenti al cuore della città, come nel caso di Garibaldi-Moscova-Porta Nuova o di Arco della Pace-Arena-Pagano.