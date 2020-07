Ubi Banca: opas Intesa già oltre 2/3 del capitale

Con la giornata di oggi è stato portato in adesione all'opas di Intesa SanPaolo il 71,9% del capitale di UBI e l'operazione si può considerare riuscita. E' quanto emerge dalle comunicazioni di Borsa italiana relative all'offerta. Con queste adesioni, si è superata la soglia del 66% circa del capitale UBI, considerata ottimale per procedere con la fusione tra le due banche.

Nella giornata di oggi sono stati apportati all'opas di Intesa circa 325 milioni di azioni: un balzo del 28,5% rispetto alla giornata di ieri, quando il capitale portato in adesione all'offerta era stato pari al 43,48%. Il raggiungimento dei due terzi del capitale di UBI consente alla banca guidata da Carlo Messina di avere la maggioranza assoluta dell'assemblea straordinaria di UBI banca per perfezionare la fusione tra i due istituti. L'offerta comunque non finisce perché Consob ha prolungato fino a giovedì 30 luglio il periodo di offerta.