Ubi-Intesa, Massiah 'gela' Messina. "Iter complesso e per nulla scontato"

Ubi: Cda, advisor per valutare offerta e alternative - Il consiglio di amministrazione di Ubi ha conferito la delega al consigliere delegato per la nomina degli advisor finanziari e legali "che assisteranno il Gruppo nello svolgimento delle attivita' di valutazione delle informazioni finora rese pubbliche, del documento di offerta (di Intesa Sanpaolo ndr) una volta disponibile con le alternative possibili". Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la scelta avverra' "d'intesa con il presidente e sentito il vicepresidente".

Intesa: Massiah, ops non concordata in giorno importante - L'offerta di scambio di Intesa su Ubi e' arrivata "al termine della importante giornata in cui abbiamo presentato il nostro piano industriale, accolto dal mercato e da tutti gli stakeholder con grande consenso e apprezzamento". Ubi ha appreso la notizia da "un comunicato stampa" e l'operazione "non era concordata ne' a conoscenza del nostro consiglio di amministrazione e del nostro management", come "rappresentato" da Intesa. E' quanto scrive il ceo di Ubi, Victor Massiah, ai dipendenti in una lettera visionata dall'ANSA.

Ubi: Massiah, iter complesso e per nulla scontato - "Prima di diventare progetto, dovra' passare attraverso un complesso, e per nulla scontato, iter autorizzativo delle autorita' vigilanti e di approvazione da parte delle assemblee". Lo scrive - risulta all'ANSA - il ceo di Ubi, Victor Massiah, in una lettera ai dipendenti del gruppo.

Ubi Massiah, molto presto per trarre considerazioni - "E' molto presto per trarre considerazioni, ma e' importante sottolineare come questa operazione rappresenti, per il momento, solo una proposta". Lo scrive il ceo di Ubi, Victor Massiah, in una lettera - che l'ANSA ha potuto leggere - inviata ai dipendenti del gruppo. "L'offerta - aggiunge - sara', secondo dichiarato da Intesa Sanpaolo, depositata in Consob entro il 7 marzo prossimo. Prima dell'inizio del periodo di adesione, previsto entro fine giugno, il cda di Ubi dovra' esprimersi al riguardo, a valle di una adeguata istruttoria".