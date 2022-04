Ucraina, volano i prezzi del petrolio. Bruxelles: l'Opec aumenti la produzione

L'Ue ha chiesto all'Opec di "agire in modo responsabile e rivedere la proprie capacità di aumentare le consegne sui mercati internazionali"

La commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, ha chiesto all'Opec di "agire in modo responsabile e rivedere la proprie capacità di aumentare le consegne sui mercati internazionali, soprattutto dove la produzione non funziona a pieno regime". Simson ha sottolineato il ruolo chiave dell'Organizzazione "nel contesto dell’instabilità del mercato generata dall'aggressione russa in Ucraina".

La commissaria ha co-presieduto ieri, con il segretario generale dell'Opec Mohammad Sanusi Barkindo, il 15esimo incontro ad alto livello del Dialogo sull'energia Ue-Opec a Vienna. Nell'incontro, spiega la Commissione in una nota, l'Opec ha condiviso le prospettive a breve e a lungo termine per i mercati petroliferi.

La Commissione ha presentato i suoi piani per ridurre le emissioni di metano e l'iniziativa REPowerEU, che mira a porre fine alla dipendenza dell'Ue dai combustibili fossili russi, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Ue e accelerare la decarbonizzazione dei suoi sistemi energetici.

Intanto, i prezzi del petrolio recuperano, galvanizzati dall'allentamento delle restrizioni pandemiche a Shanghai, che rassicura il mercato sul mantenimento della domanda, tanto quanto l'avvertimento dell'Opec che afferma di non essere in grado di compensare l'offerta di greggio russo.

A fine mattinata un barile di Brent dal Mare del Nord con consegna a giugno ha preso il 3,38% a 101,81 dollari. Un barile di US West Texas Intermediate (Wti) con consegna a maggio è salito del 3,31% a 97,43 dollari.

"I prezzi del petrolio si stanno riprendendo dopo che la Cina ha allentato alcune restrizioni Covid a Shanghai, smorzando il nervosismo degli investitori sulla possibilità di un rallentamento della domanda dalla seconda economia più grande del mondo", commenta Victoria Scholar, analista di Interactive investitore.