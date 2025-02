Ue, parte l'Ai Act ma mancano 60 provvedimenti: Usa e Cina sono tre anni avanti a noi

Ue, la rincorsa a Usa e Cina sull'intelligenza artificiale e gli ostacoli burocratici

L'Europa, con tre anni di ritardo rispetto a Stati Uniti e Cina, vara il suo Ai Act, vale a dire il regolamento sull'intelligenza artificiale. Da ieri, domenica 2 febbraio, sono infatti applicabili i divieti volti a evitare che l'Ia sia utilizzata per attività contraria ai valori fondamentali dell’Ue e cioè per controlli indiscriminati di massa, influenzare le opinioni politiche o interferire nei processi democratici. Del resto, ad oggi, nonostante l’entrata in vigore dell’Ai Act, - riporta Il Sole 24 Ore - non è stata ancora completata la struttura di governance del Regolamento, sia a livello europeo, che nazionale. Se a livello centrale europeo l’Ai Office è stato formalmente costituito, i componenti e le sottostrutture sono ancora in fase di definizione. Servono ancora circa 60 provvedimenti per dare attuazione e completare il mosaico normativo previsto dal Regolamento 2024/1689.

Questi 24 mesi - prosegue Il Sole - serviranno però all’Unione europea anche per completare il lavoro attuazione dell’Ai Act: tre anni di lavoro, 180 considerando, 113 articoli e 13 allegati, non sono stati infatti sufficienti a completare il quadro gli atti di normativa secondaria previsti dal Regolamento sono circa sessanta. Sono previsti: O atti di esecuzione, volti ad assicurare un’applicazione uniforme del Regolamento in tutti gli Stati membri tramite l’emanazione di misure pratiche e operative, come la costituzione di un panel di esperti indipendenti e i chiarimenti sulle modalità operative per le valutazioni dei modelli di Ia per finalità generali e sulle specifiche tecniche comuni per garantire requisiti minimi di sicurezza e performance. Mentre però l'Ue studia le regole per applicare l'intelligenza artificiale, Usa e Cina continuano a investire miliardi e aumentano ulteriormente la distanza dall'Europa, visto che loro già applicano le regole.