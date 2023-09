Unicredit-Cdp, un successo i minibond per aziende. Cento milioni in otto mesi

Unicredit-Cdp, i Basket Bond Esg: numeri sorprendenti. In arrivo una terza tranche

Unicredit con Cdp raggiunge il traguardo dei 100 milioni di euro in otto mesi. Questi i numeri dei Basket Bond Esg dei minibon a favore delle aziende. Con la seconda tranche di emissioni per 53,5 milioni di euro in favore di cinque Pmi e Mid-Cap italiane, UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) superano la soglia dei 100 milioni di euro. Si tratta - si legge su La Stampa - del primo programma di minibond portato sul mercato con l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle aziende attive nei settori strategici dell’economia italiana finanziandone i piani di sviluppo sostenibile.

Dopo la prima tranche da 48 milioni di euro perfezionata a fine 2022 in favore di otto aziende dislocate su tutto il territorio nazionale, grazie a questa nuova emissione il Basket Bond ESG di UniCredit e CDP - prosegue La Stampa - arriva a sostenere complessivamente 13 imprese mobilitando 101,5 milioni in favore della sostenibilità. Una terza tranche di emissioni è prevista entro fine anno.