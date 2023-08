Tesla, che batosta a Elon Musk. Oltre 40 mln di risarcimenti agli investitori

Tesla risarcisce gli azionisti che persero soldi dopo il tweet di Musk del 2018 sull'uscita dalla Borsa

Tesla rimborsa i suoi azionisti. La società americana leader del mercato delle auto elettriche risarcirà, per un totale di circa 40 milioni di dollari, i migliaia di azionisti che avevano subìto pesanti perdite a causa di un tweet del patron Elon Musk.

Nel dettaglio, il miliardario, playboy e filantropo sudafricano, il 7 agosto 2018 aveva scritto un post su Twitter in cui lasciava intendere di essere pronto a rendere pubblica la casa automobilistica con sede a Austin, in Texas.

Ebbene, il vigilante dei mercati americani, la Securities and Exchange Commission (SEC), come riporta Les Echo, ridistribuirà loro poco più di 40 milioni di dollari, che corrispondono alle multe pagate da Tesla ed Elon Musk (circa 20 milioni ciascuno) per porre fine alle azioni legali intentate contro di loro in seguito alla diffusione di tali informazioni fuorvianti.

Gli azionisti danneggiati dall’elevato periodo di volatilità che ha seguito questo tweet riceveranno ciascuno, secondo le fonti, una media di 12.400 dollari. All'epoca, l'eccentrico miliardario affermò di essersi "assicurato" un finanziamento per far uscire Tesla dal Nasdaq al prezzo di 420 dollari per azione, che rappresentava quindi un premio del 23% rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente.

Musk porta le videochiamate su X (Twitter)

Nuova mossa di Elon Musk su X che ora punta a introdurre chiamate vocali e video sull'ex piattaforma Twitter, lanciando una sfida diretta a WhatsApp. La funzionalità sarà disponibile su iPhone e telefoni Android, nonché su Pc e computer Mac di Apple, ha annunciato Musk. Non sarà necessario fornire un numero di telefono, ha specificato il patron di Space X e Tesla, perché X è come una "rubrica globale".