Urbano Cairo: "Il delisting di Rcs? Non mi sembra una cosa possibile"

Rcs, Cairo: "Delisting? non mi sembra possibile"



"Il delisting di Rcs non mi sembra una cosa possibile, perché avendo azionisti storici come Mediobanca, Pirelli, Unipol e Della Valle, che credo siano ben felici di rimanere in Rcs e rappresentano il 23-24%, già quello lo impedirebbe". Così il presidente e ad di Rcs Mediagroup Urbano Cairo, a margine della presentazione del Premio Cairo a Palazzo Reale di Milano. Per Cairo Communication, spiega Cairo, "è diverso; io ho il 52% e il mercato ha il 48%". In ogni caso si tratta di una cosa a cui "non ho pensato per il momento. Certo, i valori sono molto bassi, secondo me, rispetto al valore dell’azienda, ma il mercato è quello che comanda e tutto è possibile".



Rcs, Cairo: "Una bella festa per acquisto via Solferino, poi idea è aprire alla città"



"Appena chiuderemo l’operazione" di acquisto della sede di via Solferino, presumibilmente "entro metà ottobre, voglio fare una bella festa", ha aggiunto Urbano Cairo. "Sarebbe una bella cosa e ne parlavo anche con il direttore del Corriere Fontana, aprire il palazzo alla città per consentire ai cittadini di entrare e visitare il palazzo, con la mitica sala Albertini e lo scalone con tutte le foto dei grandi giornalisti e scrittori che hanno lavorato al Corriere negli anni".

Rcs, Cairo: "Entro fine anno fonderemo edizioni locali in Mediagroup"



"Entro la fine di quest’anno", o comunque "molto velocemente, fonderemo le edizioni locali" del Corsera "all’interno di Rcs Mediagroup", ha aggiunto Urbano Cairo. Le edizioni locali, spiega Cairo, erano state consolidate in un’unica società, la Rcs Edizioni Locali: "Quando sono arrivato io ho ricomprato tutte le quote degli azionisti terzi. E adesso fonderemo questa società all’interno di Rcs Mediagroup. Il progetto è questo, l’obiettivo è fare un’unica grande società". Quanto ai tempi di realizzazione, assicura: "Faremo tutto molto velocemente, entro fine anno sicuramente".



Elezioni, Cairo: "Campagna elettorale abbastanza sotto tono"



Un dibattito a quattro su La7 "avrebbe potuto essere una cosa interessante, in una campagna elettorale che tutto sommato è abbastanza sotto tono". In ogni caso, ha aggiunto Cairo, "direi che è andata molto, molto bene; vedo che l’ascolto di La7 in questo periodo è andato alle stelle e credo di poter dire che potrebbe essere la quarta rete nel mese di settembre per quanto riguarda il prime time".

Rcs, Cairo: "Buona effervescenza televisiva ad agosto e settembre"

"Stiamo lavorando per chiudere bene il trimestre e comunicheremo appena ci saranno i cda; direi che c'è stata una buona effervescenza televisiva in agosto e adesso anche in settembre", ha detto Cairo. "Lavoriamo molto ‘day by Day’ con molta determinazione. Sono positivo. C'è un buon andamento della televisione che aveva avuto un andamento difficile nei primi sei mesi; in agosto è andata bene e anche in settembre sta andando bene". Quanto al futuro, dice, "vediamo; dobbiamo essere molto determinati".