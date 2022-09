Usa, Biden e la contromossa su Putin. "Aumenteremo le forniture di gas all'Ue"

Biden va in soccorso dell'Europa sul gas: "Aumentiamo le forniture"

La guerra in Ucraina continua senza sosta e non c'è nessuna apertura per una trattativa a livello diplomatico. Questo sta complicando sempre di più la situazione relativa alla crisi energetica in corso. Il prezzo del gas è alle stelle e il gasdotto Nord Stream ha interrotto i flussi di metano verso l'Europa. "Non è possibile eseguire una manutenzione rilevante delle apparecchiature del Nord Stream 1 a causa delle sanzioni occidentali", ha affermato il ceo di Gazprom, Alexei Miller, nel primo giorno dell'annunciato stop per lavori di manutenzione al gasdotto.

Immediata la contromossa degli Usa. Con la sospensione dei flussi di gas attraverso Nord Stream 1, "il presidente Putin sta ancora una volta usando l'energia come arma". Lo ha denunciato il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, assicurando che Washington cerchercà il modo di aumentare le forniture di gas verso l'Europa. I prezzi del gas in Europa potrebbero aumentare ulteriormente fino a superare "nei periodi di picco invernale i 4.000 dollari per mille metri cubi" (l'equivalente di circa 385 euro per megawattora), ha poi spiegato Alexey Miller, secondo quanto riferisce Bloomberg citando la cifra.