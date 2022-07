Usa, rivoluzione da Gm e Ford: verso veicoli senza volante

Gm-Ford, l'autorità ha pubblicato le petizioni e le ha sottoposte ai commenti del pubblico

Svolta nel mondo della mobilità automobilistica: General Motors e Ford Motor hanno chiesto all'autorità di regolamentazione della sicurezza automobilistica degli Stati Uniti di concedere esenzioni per schierare un numero limitato di veicoli a guida autonoma senza controlli umani come volanti e pedali dei freni.

L'autorità, la National Highway Traffic Safety Administration, ha pubblicato le petizioni delle società e le ha sottoposte ai commenti del pubblico per 30 giorni. Entrambe le case automobilistiche vogliono impiegare fino a 2.500 veicoli all'anno, il massimo consentito dalla legge, per i servizi di ride sharing e consegna. Nessuno dei due chiede l'approvazione per vendere veicoli a guida autonoma ai consumatori.

Gm e la sua unità tecnologica di guida autonoma Cruise hanno presentato una petizione alla Nhtsa per il permesso di schierare veicoli a guida autonoma senza volanti, specchietti, indicatori di direzione o tergicristalli. Ford ha affermato che intende schierare un veicolo a guida autonoma per la consegna di pacchi ed il ride-hailing.