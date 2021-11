Venture capital, Pechino guida la classifica delle città con più investimenti

Venture capital, Pechino guida la classifica delle città che ricevono più investimenti al mondo. Seconda New York e terza San Francisco

Pechino guida la classifica dei livelli di investimento Venture Capital, seguita da New York e San Francisco. La piattaforma di servizi finanziari B2bFinom.de ha diffuso uno studio che mostra quali città globali ricevono più fondi attraverso Venture Capital e finanziamenti pubblici. In quanto azienda che utilizza le nuove tecnologie per migliorare il business e la vita di imprenditori e professionisti in Europa, Finom ha deciso di svolgere lo studio per analizzare quali città mondiali sono capitali per l’innovazione.

Lo studio divide lo scenario dell’innovazione tecnologica in diverse aree, includendo i livelli di finanziamento Venture Capital, gli investimenti in ricerca e sviluppo, e l’ecosistema di startup locale, oltre a considerare l’innovazione a livello di singolo settore, ad esempio in intelligenza artificiale, biotecnologie e fintech. La classifica che ne risulta fornisce informazioni su quali città globali sono all’avanguardia nell’avere ecosistemi fertili per l’innovazione e rivela quali sono leader globali in ciascun settore.

Pechino guida la classifica dei livelli di investimento. Pechino è altresì alla guida della classifica per l’innovazione nel settore AI & Machine learning, seguita da New York e San Francisco. San Francisco è al primo posto della classifica complessiva, con punteggi elevati in fattori quali l’investimento in Ricerca e Sviluppo, così come nell’ecosistema di startup. Pechino e New York si classificano rispettivamente seconda e terza. Parigi è l’unica città europea nella Top 10 globale. Londra si classifica prima per l’innovazione nel settore Bancario e Servizi Finanziari, Fintech e IT & Software Development.

“In quanto piattaforma di servizi finanziari rivolta alle imprese e ai professionisti, sappiamo che è raro che l’innovazione si verifichi in contesti isolati”, ha commentato il Country Manager Italy di Finom, Antonio la Mura. “Nel corso degli anni, le aziende innovative di successo hanno dato vita a un ecosistema di supporto nelle loro città, come ad esempio Ferrari, che quasi un secolo fa ha portato posti di lavoro e competenze manifatturiere alla città di Modena. In seguito, grazie alla profonda conoscenza del settore e alla forza lavoro altamente specializzata, anche altre aziende automobilistiche si sono trasferite nella città, come Lamborghini e Maserati. Questo processo ha portato alla creazione della cosiddetta “Terra dei motori” in Emilia-Romagna. La stessa tendenza può essere osservata anche oggi, con diverse città che sono in prima linea nell’innovazione di diversi settori. Ad esempio, lo studio mostra che Boston è la città principale per l’innovazione delle biotecnologie, mentre San Francisco è la città più innovativa nell’ambito delle tecnologie green. Sono città con competenze notevoli in questi settori e una galassia di aziende di fornitori che alimentano la catena di approvvigionamento”.