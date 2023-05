Virgo Fund compra il 34% di Pick Up Service Srl e sbarca anche a Dubai

Virgo Fund compra il 34% di Pick Up Service Srl

Investimento, per cassa, di oltre 5 milioni e crescita del fatturato del 20%. L’acquisizione, curata dal prestigioso studio Tax Lex Consulting di Roma, dott. Alessandro Vox e avv. Marco Callori, prevede la partecipazione di Virgo Holding S.p.A. in Pick Up Service s.r.l. nonché investimenti volti allo sviluppo di impianti e servizi strategici.

L’operazione trova radici nel rapporto di collaborazione che lega Rimeco SA, promotrice del fondo a Marco Calabrese, presidente di Pick Up, ma soprattutto pone le basi per un rafforzamento sinergico delle società che, mettendo a sistema le rispettive competenze, potranno affermarsi in aree di business strategiche, rafforzando inoltre l’asset di Virgo Fund in due settori in grande evoluzione come quelli della Cosmesi e dell’Alimentare.

Pick Up Service, fondata nel 2014, è una società specializzata nel riempimento, confezionamento, assemblaggio e logistica di prodotti del settore alimentare, cosmetico, farmaceutico e della cura e igiene della persona. E’ strutturata in tre divisioni, una cosmetica di 7.000 m2, una alimentare di 6.000 m2 e una di logistica di 40.000 m2.

La profonda conoscenza dei processi aziendali permette di operare in diversi settori, anche grazie alle maestranze di cui si dispone, altamente specializzate, garantendo alla clientela i migliori standard in termini di qualità, flessibilità, affidabilità e cura nelle lavorazioni, disponendo di spazi, mezzi e attrezzature idonee.

Essendo una realtà molto dinamica e in forte crescita, è strategicamente concentrata su tre fattori fondamentali: eccellenza operativa e commerciale, avanzata innovazione tecnologica e attenzione alle risorse umane. Offre servizi ai brand più esclusivi e conosciuti a livello internazionale: l’accordo prevede inoltre investimenti con lo scopo di fidelizzare sempre di più la già soddisfatta clientela. Pick Up Service con un trend di crescita a doppia cifra, ha ricavi per oltre 13 milioni di euro e impiega circa 200 lavoratori diretti e in outsourcing.

La sinergia con Virgo Fund porterà, in forza degli accordi presi, un aumento immediato del fatturato di Pick Up del 20% oltre al naturale trend positivo che l’azienda brianzola consegue già da diversi anni. Il deal avviene integralmente per cassa con un value pari a 2 milioni di euro a cui si sommerà la posizione finanziaria netta positiva. Ulteriori 3 milioni in investimenti. A completamento dell’operazione Virgo Fund investirà anche nel marchio “EAU DE MILANO” fondato da Marco Calabrese e nella controllata in Dubai (UAE) affondando così il proprio interesse anche al mercato medio orientale.