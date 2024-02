Walmart punta sugli store fisici, in arrivo 150 nuovi centri commerciali

Walmart, il gigante del commercio mondiale scommette di nuovo sui negozi fisici

Walmart per gli americani è quasi una religione, un modus vivendi giornaliero o settimanale. Nei suoi mega centri si trova praticamente tutto per mangiare, vestirsi, fare benzina, riparare le gomme e curarsi. I carrelli sono giganti, le confezioni pure ma le code all’uscita sono rapide, i commessi superveloci perchè la macchina organizzativa è sempre perfettamente oliata.

Il leader mondiale della distribuzione, con l’headquarter a Bentonville in Arkansas, presenta numeri da primato con i suoi 1,6 milioni di dipendenti, 3900 grandi magazzini ubicati nei 50 stati del paese e un fatturato netto per il 2022/23 che ha superato i 420 miliardi di dollari. Walmart è sicuramente una realtà che anticipa le tendenze dei consumatori e quindi, l’ultima decisione del gruppo, potrebbe aprire un trend che potrebbe venir seguito da molti altri.

Walmart ha deciso, dopo tre anni di stop nello sviluppo di negozi fisici, che è arrivato il momento di cambiare perchè quando si tratta di fare la spesa, particolarmente per il food, la maggior parte dei consumatori rimane affezionata ai negozi, dove vuole vedere e toccare.

Walmart, prevista la costruzione di ben 150 nuovi megacentri commerciali

E' quindi prevista la costruzione di ben 150 stabilimenti negli Stati Uniti per i prossimi cinque anni, in aggiunta al programma di rinnovamento e ristrutturazione di quelli esistenti. L'annuncio delle nuove aperture è stato fatto da John Furner, presidente e amministratore delegato di Walmart U.S.

Oltre alle aperture, ha annunciato ristrutturazioni in molti dei negozi esistenti: “Nei prossimi 12 mesi prevediamo di ristrutturare 650 negozi in 47 stati e a Porto Rico, il che significherà la creazione di decine di migliaia di posti di lavoro. Questo si aggiunge alle centinaia di posti di lavoro che porteremo alla comunità ogni volta che apriremo un nuovo negozio. E questi lavori comportano vantaggi incredibili, come lezioni universitarie gratuite fin dal primo giorno, orari flessibili e ferie retribuite competitive”.

I primi due negozi del piano di 150 aperture apriranno i battenti questa primavera a Santa Rosa Beach (Florida) e Atlanta (Georgia). Walmart sta inoltre finalizzando i piani di costruzione per 12 nuovi progetti, previsti in avvio per quest'anno, oltre alla conversione di uno dei suoi negozi più piccoli in un Walmart Supercenter, un ipermercato.

Nel 2016 Walmart aveva confermato una strategia esattamente contraria, quella cioè di voler investire nelle vendite online, nella tecnologia e nella ristrutturazione dei negozi esistenti. Ma il cambio di strategia sembra essere dovuto anche alla concorrenza di Amazon che meglio è riuscita a mix commercio fisico e virtuale. I nuovi negozi "sapranno" di futuro con layout e design migliori, più prodotti e molta più tecnologia per i clienti e i lavoratori.