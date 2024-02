Brunello Cucinelli, un membro del board vende azioni per quasi 2 milioni

Brunello Cucinelli, la mossa di Giovanna Manfredi: cedute 20mila azioni

Nel gruppo di Brunello Cucinelli si registrano movimenti. Una importante partner e membro del board dell'azienda di maglieria, ha ceduto diverse azioni. Si tratta di Giovanna Manfredi. Nella giornata di venerdì 26 gennaio, la stilista, socio e amministratore unico di Fundita, - stando a quanto risulta a Milano Finanza - ha ceduto, attraverso la Srl, in diverse operazioni sul mercato, titoli del gruppo del lusso quotato a Piazza Affari per un totale di 20.000 azioni al prezzo medio di 87,5 euro. L'informazione è arrivata ufficialmente da un internal dealing di Borsa Spa secondo cui Manfredi ha incassato 1,750 milioni di euro nel complesso dopo la cessione delle azioni Cucinelli avvenuta in diverse operazioni concentrate in un’unica giornata.

Chi è Giovanna Manfredi

Giovanna Manfredi, classe 1961, - prosegue Milano Finanza - entra nel mondo della moda fondando un proprio atelier di capi su misura in Via del Babbuino a Roma nel 1985. Appena due anni dopo, si dedica alla creazione e produzione della sua prima collezione di prêt-à-porter con il marchio Le Manfredi, distribuito sul territorio nazionale e prodotto interamente in Umbria. Qui conosce Brunello Cucinelli con il quale nel 1992 ha inizio la partnership operativa e societaria che cambia il marchio in Gunex e si specializza nella creazione e produzione di gonne e pantaloni di alta qualità e "con cui conquista nel tempo un'alta reputazione a livello internazionale".

Nei 20 anni successivi, disegna e sviluppa le collezioni a marchio Gunex in stretta collaborazione con l'ufficio stile della Brunello Cucinelli cachemire con l’obiettivo di coordinare l'immagine delle due linee proposte «in un'ottica di sinergia stilistica e distributiva, finalizzata all'affermazione di una identità di gruppo precisa e riconoscibile". Dal giugno 2011 è membro del cda di Brunello Cucinelli Spa.