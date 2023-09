Webuild annuncia la nuova composizione del capitale sociale

Webuild ha annunciato la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’emissione di n. 9.758 azioni ordinarie, per effetto dell’esercizio parziale dei Warrant Webuild S.p.A. 2021-2030 codice ISIN IT0005454423 (‘Warrant Antidiluitivi’).

Come scrive Borse.it, in seguito a tale emissione il capitale sociale di Webuild risulta sempre pari a 600 milioni di euro, suddiviso in 1.015.930.265 azioni senza valore nominale espresso, delle quali 1.014.314.774 azioni ordinarie e 1.615.491 azioni di risparmio. Le modifiche rispetto al capitale sociale precedente riguardano esclusivamente il numero di azioni ordinarie.