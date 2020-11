Whirlpool, gli operai protestano all’aeroporto di Capodichino di Napoli

Whirlpool: gli operai protestano all'aeroporto di Capodichino

Sono arrivati in corteo da via Argine, dove si erano radunati alle 8.30. I lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli hanno pacificamente invaso il primo piano, quello dei negozi, nell'aeroporto di Capodichino. Un piccolo drappello di loro ha trascorso come sempre la notte in presidio davanti i cancelli dell'opificio chiuso dalla multinazionale americana il 31 ottobre scorso.

Molti dei lavoratori indossano la maglia bianca con la scritta 'Napoli non molla'. Da una delle balaustre dell'affaccio sull'atrio dello scalo aereo hanno esposto lo striscione blu con la scritta Rsu Whirpool bianca che apre ogni loro corteo. I manifestanti si mescolano ai passeggeri in arrivo e partenza senza tensioni. Fino a dicembre riceveranno lo stipendio dall'azienda, ma da gennaio prossimo la loro posizione è tutta da chiarire.