William Hill attiva nel sociale con la Fondazione e l'hub internazionale

William Hill a sostegno del sociale con la WH Foundation e la WH International

Leader nel settore delle scommesse sportive, uno dei maggiori bookmaker in Italia e nel Regno Unito, presente nel listino della Borsa di Londra, tra le aziende fondatrici dell'indice Ftse 250, William Hill nell'anno del Covid ha potenziato la sua mission incentrata sul sociale, contribuendo a diversi progetti a sostegno della comunità.

Ad esempio, attraverso la William Hill Foundation, riporta Egba, fondata nel 2011, l'azienda punta ad amministrare e supervisionare gli accordi di beneficenza. Primo fra tutti la partnership Support Within Sport, un servizio di supporto clinico, disponibile per tutti i 42 club maschili della Scottish Premiership Football League, nonché per le 16 squadre, allenatori e arbitri della Scottish Women's Premier League.

I servizi attualmente forniti includono una valutazione iniziale da parte di un medico esperto di medicina dello sport e consulenza per le persone che presentano problemi di salute mentale. Dal lancio del programma nel 2016, oltre 200 giocatori e allenatori si sono messi in contatto e hanno ricevuto aiuto attraverso il servizio.



Si segnala anche la partnership triennale della William Hill Foundation con l'Alzheimer's Society, proseguita nel 2020, incentrata su una maggiore consapevolezza e comprensione della demenza. Nonostante le sfide poste dalla pandemia di Covid-19, William Hill ha sostenuto l'Alzheimer's Society attraverso una serie di attività virtuali di raccolta fondi.

Inoltre, William Hill Foundation sostiene Raising Futures, un'organizzazione benefica del Kenya che sviluppa competenze e opportunità per i giovani, per aiutarli a diventare finanziariamente indipendenti. La sovvenzione di quest'anno ha contribuito a fornire ai centri di formazione professionale Seed of Hope dell'organizzazione benefica di servizi igienico-sanitari essenziali e formazione in materia di salute e sicurezza.

Ma non solo la Fondazione. Anche William Hill International, l'hub internazionale che ha sede a Malta, punta a operare nel sociale: tra gli impegni il sostengo alla Foodbank Lifeline Malta, una ONG locale che sostiene le comunità locali bisognose.

Infine, William Hill si impegna a diventare un'azienda a emissioni zero. Nell'ottobre 2020, è passata all'elettricità 100% Renewable Energy Guarantees of Origin (REGO) nel Regno Unito, per ridurre significativamente l'impronta di carbonio.