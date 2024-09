Adele, brutte notizie per i fan. La cantante non ce fa la più

Adele si fermerà dopo le date di Las Vegas di novembre. In cantiere non c'è nessun disco ma "altri progetti creativi"

Adele ha annunciato un lungo stop dalle scene dopo le ultime tappe del suo tour che si svolgeranno a Las Vegas a novembre. La cantante britannica ha deciso di fermarsi per riprendere le energie e dedicarsi alla propria vita privata senza la pressione dei media.

"Ho impiegato 7 anni a costruire una nuova vita e ora voglio viverla, ma vi terrò tutti nel mio cuore ripensando a i concerti che ho fatto negli ultimi tre anni", ha dichiarato Adele nel corso del suo ultimo concerto a Monaco, dove si è esibita in un'arena costruita appositamente per ospitare i suoi show. Nei mesi scorsi Adele ha ammesso di non aver alcun progetto musicale in mente e, anzi, vorebbe dedicarsi ad "altre cose creative".