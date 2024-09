Ballando con le stelle, Milly Carducci pensa a Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: "Ho un ruolo per l'influencer"

Ballando con le stelle, Milly Carlucci pensa a Chiara Ferragni per il ruolo di "ballerina per una notte". In giuria però c'è Selvaggia Lucarelli

Milly Carlucci prepara il ritorno in tv con la nuova edizione di Ballando con le stelle. Undici dei tredici personaggi che prenderanno parte al programma sono stati decisi e quindi ne manca ancora uno che sarà presentato, afferma la conduttrice in una lunga intervista a Il Messaggero, "appena sarà possibile".

Milly Carlucci prepara una novità che farà sicuramente discutere. A Chiara Ferragni sarebbe stato proposto il ruolo di "ballerina per una notte" ma in giuria c'è la sua"nemica" Selvaggia Lucarelli. Mara Maionchi invece non ci sarà ma Carlucci la vorrebbe come "ballerina per una notte".

Per quanto riguarda l'ultimo concorrente, spiega Carlucci, non sarà "niente di scandaloso, ma per motivi legati a questa persona ancora non si può dire chi sia". Sappiamo che sarà una donna ma non si tratta di Chiara Ferragni: "È stata presa in considerazione in varie annate, ma non siamo mai arrivati a concludere. Ma chissà che non ci sia un’apertura per lei, quest’anno". Per lei meglio il ruolo di "ballerina per una notte", "non impegnativo, light, per avvicinarsi al palco e capire com’è l'ambiente. Sarebbe perfetto". Niente da fare invece per Fiorello.

Gli altri concorrenti di Ballando con le stelle sono invece: