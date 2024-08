Rossella Fiamingo e poi anche... Ballando con le Stelle a caccia di medaglie: da Parigi 2024 a Rai1. I nomi

Ballando con le Stelle 2024, quando torna su Rai1

Il ritorno di Ballando con le Stelle si avvicina. Sabato 28 settembre tornerà in prima serata su Rai 1 il dance show condotto da Milly Carlucci e il cast è stato quasi completamente svelato. Ma qualche sorpresa ancora non è stata annunciata.

Ballando con le Stelle 2024 cast, da Federica Nargi a Federica Pellegrini. I nomi dei concorrenti

Tra i concorrenti per l'edizione 2024 di Ballando con le Stelle già confermati Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e Furkan (l'attore della serie cult di Canale 5 Terra Amara).

Ballando con le Stelle 2024, Barbara d'Urso nel cast? Le indiscrezioni

Poi ci sono le voci. Chi potrebbero essere le new entry o le special guest star ancora da confermare? Tanto si è detto e scritto sulla possibile partecipazione di Barbara d’Urso. La vedremo o non la vedremo protagonista a Ballando con le Stelle? Si è parlato di un pranzo a Roma con Milly Carlucci nel giorni scorsi. Voci, indiscrezioni. Una delle ipotesi che circolano è che la popolare conduttrice potrebbe essere presente come ballerina per una notte

Rossella Fiamingo e poi... Ballando con le Stelle a caccia di medaglie: da Parigi 2024 a Rai1. I nomi

Non solo. L'asso nella manica potrebbe essere calato direttamente da Parigi 2024. Oltre a una campionessa olimpica (mondiale, europee) e pluri-medagliata come Federica Pellegrini, il dance show di Rai 1 arruolerà anche degli atleti reduce dai Giochi appena conclusi? Secondo Tv Blog potrebbero arrivare "dalla scherma, sport questo che ha dato alla nostra Italia tante soddisfazioni. Nel caso specifico si andrebbe a pescare fra le atlete e gli atleti che hanno ben figurato negli attuali giochi olimpici di Parigi 2024. Fra questi i nomi in ballo ci sono quelli di Tommaso Marini, Filippo Macchi e Rossella Fiamingo».

E c'è chi già chi sogna la coppia Gregorio Paltrinieri-Rosella Fiammingo, dopo le emozionanti medaglie olimpiche conquistate e la cerimonia di chiusura di chiusura dei Giochi come portabandiera dell'Italia, come nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle 2024...

Mancano solo 2 posti nel cast di #BallandoConLeStelle.



Gli ultimi concorrenti dovrebbero arrivare da #Parigi2024 e in particolare dalla scherma.

Tra i papabili concorrenti ci sono Tommaso Marini, Filippo Macchi e Rossella Fiamingo (magari con Paltrinieri?)



🧵1/2

(Da TvBlog) pic.twitter.com/FyeiHMIOMT — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 9, 2024

Non solo. Secondo Cinguetterai sarebbe stato fatto un tentativo anche con Alice D'Amato (oro individuale nella trave e argento a squadre a Parigi 2024), ma a causa degli allenamenti la campionessa di ginnastica non potrà essere presente nel cast del programma Rai. E sempre stando a queste indiscrezioni attenti all'ingresso di un'attrice della serie tv Mare Fuori...