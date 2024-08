Chi è Silvio Campara, il manager 45enne a Forte dei Marmi con Chiara Ferragni. FOTO

Chi è Silvio Campara, il manager 45enne a Forte dei Marmi con Chiara Ferragni

Nuovo amore nell'aria per Chiara Ferragni? Si tratterebbre di Silvio Campara, l'imprenditore 45enne che avrebbe conosciuto a Forte dei Marmi. La prima indiscrezione è stata lanciata da Dagospia ma il settimanale Chi ha svelato qualcosa in più.

Chi è Silvio Campara

Silvio Campara, 45enne, attuale CEO del brand di scarpe di lusso Golden Goose, proviene da una famiglia di artigiani. Lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo Campara si è laureato alla Bocconi e dal 2018 è amministratore delegato di Golden Goose. "Campara è balzato agli onori delle cronache un mese fa per l’Ipo, annunciata, e poi stoppata, della società, che capitalizzerebbe 1,8 miliardi di euro". Sono queste le parole che scrive Dagospia sulla vita privata e professionale dell'imprenditore. Chiara Ferragni e Silvio Campara si sarebbero incrociati per la prima volta a inizio giugno mentre l'imprenditore era in vacanza insieme alla moglie e i suoi figli.