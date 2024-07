Ferragni, dopo il patto con l'Antitrust vola all'estero e sparisce dai social

Chiara Ferragni dopo l'accordo con l'Antitrust vola a Mallorca per l'addio al nubilato di Veronica Ferraro e scompare dai social

Chiara Ferragni ha chiuso la questione delle uova di Pasqua accordandosi con l'Antitrust e ora ha deciso di adottare nuovamente un basso profilo come dopo lo scandalo Pandoro gate. L'influencer è volata all'estero, e più precisamente a Mallorca, per l'addio al nubilato dell'amica Veronica Ferraro, che sposerà il producer Davide Simonetta, e nel suo breve soggiorno fuori dall'Italia ha spento momentaneamente tutti i suoi canali social.

Chiara Ferragni ha scelto di non fare ricorso al Tar contro la multa dell'Antitrust, con cui ha raggiunto un accordo che prevede una donazione di 1,2 milioni di euro all'associazione "I bambini delle Fate". A livello professionale non è esattamente un gran momento per l'influencer. Lo storico negozio di Milano del suo brand è prossimo alla chiusura e pare che faranno la stessa fine anche gli uffici del gruppo TBS oggi guidato dalla madre Marina Di Guardo, con cui Chiara avrebbe avuto i primi dissapori.

La situazione non è poi tanto migliore nemmeno sul fronte dei sentimenti. Chiara Ferragni sta cercando di trovare un accordo per la separazione da Fedez senza arrivare a un'aspra battaglia legale mentre il rapper non solo pare abbia già ritrovato l'amore ma di recente ha adottato un cucciolo di golden retriever, molto simile a Paloma, che ha deciso di chiamare "Silvio".

L'influencer invece è stata prima accostata a Tony Effe, che poi è stato paparazzato in compagnia di Giulia De Lellis, ed è stata paparazzata trascorrere il weekend a Forte dei Marmi con l'ortopedico Andrea Bisciotti. L'amica Deianira Marzano ha però smentito che tra i due ci sia del tenero.