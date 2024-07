Chiara Ferragni, le prime foto con il nuovo fidanzato. Lei smentisce

Diva e Donna ha paparazzato Chiara Ferragni al mare con il nuovo presunto fidanzato, Andrea Bisciotti

Se Fedez sembra aver superato con una certa disinvoltura la fine del matrimonio, non si poteva dire esattamente lo stesso per Chiara Ferragni. L'influencer però è stata paparazzata da Diva e Donna insieme al nuovo presunto flirt, Andrea Bisciotti, durante un weekend al mare a Forte dei Marmi in compagnia di altri amici. Le voci su una loro presunta relazione in realtà si rincorrono ormai da qualche settimana.

Andrea Bisciotti è un medico ortopedico di 31 anni che si è laureato all'Università di Parma e lavora presso l'Humanitas di Milano. Fisico scolpito, tra le sue passioni principali ci sono i viaggi e lo sport.

Chiara Ferragni comunque ha certato di smentire le voci sul presunto flirt con Andrea Bisciotti tramite l'amica Deianira Marzano: "Ragazzi è una grandissima fake news, me l’ha smentita Chiara".