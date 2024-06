Giulia De Lellis, lite con Ferragni. E ruba Tony Effe alla "collega"

Giulia De Lellis ha raccontato perché ha tolto il follow a Chiara Ferragni e avrebbe trascorso la notte con Tony Effe. Il rapper era stato accostato proprio alla "salad blonde"

I rapporti tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni si sono molto raffreddati negli ultimi tempi. La conferma arriva direttamente dall'influncer romana in una intervista a Fanpage, in cui afferma che la collega le ha tolto il "follow" dopo un post ironico di Selvaggia Lucarelli. A quel punto anche lei ha deciso di togliere il "segui".

"Chiara Ferragni non la seguo più perché lei non mi segue più. - ha dichiarato Giulia De Lellis - Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere. Era lo screen di un articolo che diceva 'Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato'". "Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo 'spero che tu non te la sia presa'. - continua - E invece lei se l'era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po' di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla".

Non contenta, Giulia De Lellis avrebbe anche tentato di "rubare" a Ferragni quello che si dice sia uno dei suoi ultimi flirt dopo la fine del matrimonio con Fedez, ovvero Tony Effe. L'influencer romana e il rapper sono stati paparazzati a cena fuori a Napoli dopo il concerto di Geolier. La coppia, stando ai rumors riportarti da Chi, avrebbe trascorso tutta la notte insieme.

Solo pochi giorni fa Tony Effe era stato invece visto in un ristorante del centro di Milano con Chiara Ferragni, anche se in compagnia di altri amici. Per quanto riguarda Giulia De Lellis, invece, recentemente era stata accostata a Giano Del Bufalo, sebbene lei abbia dichiarato di essere single da diverso tempo.