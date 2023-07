Giulia De Lellis a Mykonos, le foto da urlo che incantano i follower

Giulia De Lellis in vacanza a Mykonos

Giulia De Lellis più in forma che mai si gode le vacanze a Mykonos, l’isolotto greco nel Mediterraneo molto frequentato dai giovani. L'influencer è volata in Grecia con le amiche per una vacanza a base di relax e allegria.

Sui social sono state pubblicate tante foto che hanno incantato i fan. De Lellis si è fatta immortalare con bikini arancione che esalta le curve e, dopo un bagno in piscina, via il reggiseno per qualche scatto in topless.

Al tramonto in piscina regala ai follower una serie di scatti infuocati. Le pose sono sensuali e ammiccanti e le inquadrature tattiche, lei si diverte a stuzzicare i follower e si lascia immortalare da ogni lato.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis