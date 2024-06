Chiara Ferragni graffia Fedez sui social: "Amore finito in un'ora e mezza"

Chiara Ferragni posta un video che recita: "Poi all’improvviso ho smesso d’amarla, da un’ora all’altra". Una frecciatina per Fedez?

Non si fermano le frecciatine sui social tra Chiara Ferragni e Fedez, in attesa del vero campo di battaglia che sarà il tribunale di Milano per la causa di divorzio. Questa volta è l'influencer ha lanciare una invettiva non troppo velata al futuro ex marito dopo la foto postata su Instagram davanti al busto di Napoleone.

Nello specifico Chiara Ferragni ha pubblicato su TikTok un video accompagnato un audio che recita: "Poi all’improvviso ho smesso d’amarla, da un’ora all’altra. Alle otto di sera ero innamorato pazzo, alle nove e tre quarti non me ne importava più niente: era finita, ero guarito". L'influencer mentre riproduce l'audio mima le parole con un'espressione divertita e per la caption del video ha scelto "Uomini". Difficile non pensare che si riferisca alla fine della relazione con Fedez.

Nel frattempo il rapper ha annunciato che aprirà un suo canale su Onlyfans ma che non ci saranno contenuti di natura sessuale.