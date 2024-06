Chiara Ferragni, dietro la rottura con Fedez c'è una donna. Ecco chi è. Rumor

Dietro al fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez ci sarebbe la mano della madre dell'influencer, Marina Di Guardo

La rottura tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai definitiva, tanto che entrambi sembra stiano frequentando altre persone mentre si preparano a quella che si prospetta una durissima battaglia in tribunale per il divorzio. Stando a quanto riporta Dagospia, dietro alla fine dei Ferragnez non ci sarebbero però i problemi dell'influencer a livello lavorativo ma più nello specifico una donna. E no, non si tratta di Selvaggia Lucarelli, penna del Fatto Quotidiano che ha per prima alzato il velo sul caso Balocco gate.

Il deus ex machina dietro la rottura sarebbe Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni. Stando ai rumors, la donna avrebbe iniziato a esternare tutti i suoi dubbi sul matrimonio dopo l'attacco alla figlia da parte di Giorgia Meloni a pochi giorni dallo scoppio dello scandalo Pandoro gate. "Chiara avrebbe dovuto divorziare subito", avrebbe detto.

L'ipotesi è in parte corroborata dalle parole di Fedez, intervistato da Francesca Fagnani negli studi di Belve. Il rapper affermava di aver percepito un tentativo da parte della famiglia della moglie di allontanarlo dalla vita lavorativa di Chiara, evitando così che ne influenzasse le scelte. Nel frattempo, dato che la figlia è in attesa di giudizio, Marina Di Guardo ha preso le redini di Fenice e TBS. "La domanda - si chiede Dagospia - è se lo stia facendo per la figlia o per se stessa…".