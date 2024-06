Ferragni, giallo sull'addio del manager. "Si è separata dal secondo marito"

Chiara Ferragni, le due versioni sul caso Damato e la nuova falla nella comunicazione

I problemi per Chiara Ferragni continuano, l'ultimo caso riguarda il suo supermanager, ormai ex, Fabio Maria Damato. Ma sull'addio del suo braccio destro è giallo ed emergono ancora una volta gli errori di comunicazione del gruppo della fashion blogger: Ferragni parla di "licenziamento" e lui di "allontanamento volontario". Ma con l’uscita di scena di Damato da tutte le società di Chiara Ferragni - sostiene Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano - si può dire che l'influencer si è separata anche dal suo secondo marito. O forse dal primo, visto che Damato, dal 2017 in poi, ha rappresentato per Ferragni un riferimento emotivo e professionale molto più di Fedez. Si dice che l’ex amico e general manager di Ferragni si sia sentito trattato da “capro espiatorio" fin dal primo momento della crisi ed è per questa ragione che già da alcuni mesi aveva deciso di lasciare l’azienda.

Privato di ogni operatività, - prosegue Lucarelli su Il Fatto - passato dall’essere colui che aveva reso ricca e moralmente inattaccabile Chiara a colui che l’aveva distrutta dopo il Balocco-gate, era stato allontanato da tutti, in modo particolare dalla stessa Ferragni e dal suo entourage familiare. Resta solo da sciogliere il mistero dei due comunicati contrastanti: visto che secondo Ferragni Damato è stato licenziato e secondo Damato lui avrebbe dato le dimissioni, uno dei due evidentemente mente. O meglio: uno dei due ha commesso l’ennesimo errore di comunicazione.