Fedez a Cruciani: "Mi dicono ripulisciti l'immagine...e io mi apro Onlyfans"

Fedez si apre Onlyfans e pensa ad un libro su Selvaggia Lucarelli. La telefonata con Cruciani

Fedez sbarca su Onlyfans. A dare l'annuncio è stato lo stesso rapper, che ha scelto di svelare per primo il suo piano a Giuseppe Cruciani, il conduttore de "La Zanzara" su Radio 24. Questa è stata la risposta del rapper a chi gli consigliava di ripulirsi l'immagine dopo l'ultimo periodo, tra conseguenze della rottura con Chiara Ferragni, presunti flirt e la rissa. "Ciao Crux come stai? Ti devo dare una novità", dice il rapper a Cruciani e lo riporta l'Adnkronos. "Ho aperto una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America".

"Quando tutti mi dicono di fare una cosa - prosegue Fedez - a me viene da fare l’esatto contrario". A quel punto Cruciani chiede se ci saranno foto esplicite nell’account: "Mica farai sesso esplicito". E Fedez lo tranquillizza: "Ma va, ma che sesso esplicito, un sacco di star americane lo usano per mettere i cazzi loro senza fare contenuti di sesso". Poi Cruciani lo provoca: "Ah Onlyfans, pensavo volessi scrivere un libro su Selvaggia Lucarelli". Fedez raccoglie il suggerimento: "Adesso che mi hai dato l’idea sulla Lucarelli faccio anche quello".