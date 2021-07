Alena Seredova, nessuna tregua con Ilaria d'Amico: "Non posso accettarlo"

Alena Seredova su Instagram conferma di non poter accettare l'idea di una famiglia allargata che comprenda l'ex Buffon e Iliaria D'amico

Alena Seredova non ha ancora digerito lo sgarbo di Iliaria D'Amico, rea di averle "rubato" l'ex marito Gianluigi Buffon. La showgirl proprio non riesce ad accettare l'idea di una famiglia allargata che comprenda anche la giornalista di Sky e l'ha confermato con una certa durezza durante una sessione di domande e risposte con i suoi fan in diretta su Instagram.

Già nelle scorse settimane la Seredova aveva escluso categoricamente di poter la D'Amico. “Famiglia allargata? È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente. Lo so, sono dura”, aveva dichiarato la modella ceca. La Seredova è riuscita a ricucire i rapporti con Buffon per il bene dei figli ma con la giornlista non ha nemmeno tentato un riavvicinamento. Alla showgirl non è comunque mai mancata l'ironia sul triangolo amoroso che ha portato alla separazione con il portiere oggi al Parma. Durante una puntata di "Vieni da Me", condotto da Caterina Balivo, la Seredova aveva infatti rivelato come ha scoperto della relazione tra Buffon e la D'Amico: “Chi me lo ha detto? L’ho sentito alla radio. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima, bisogna essere precisi".

La modella ceca al momento sta passando le vacanze insieme al compagno Alessandro Nasi e la figlia Vivienne Charlotte, che ha compiuto un anno da pochi giorni. La questione con Buffon sembra comunque ancora piuttosto calda nonostante i giorni di relax. Su Instagram ha pubblicato infatti non solo le foto della bambina ma anche un messaggio criptico che recitava "Meno parole, più fatti".