Alessandro Borghese si racconta: ecco "Kitchen podcast" in 10 episodi

Alessandro Borghese lancia "Kitchen podcast" in 10 episodi

Cucinare è un'arte che risveglia l'anima, che porta cambiamenti e rivoluziona, saziando anche lo stomaco. Dietro ogni piatto ideato da chef Alessandro Borghese c’è sempre una storia che merita di essere raccontata.

Alessandro Borghese Kitchen Podcast nasce nella cucina del ristorante milanese AB – Il lusso della semplicità, regno in cui si incontrano ingredienti, suggestioni e ricordi e dove si uniscono il potere evocativo del cibo e quello della musica, le due più grandi passioni dello chef campione di ascolti in tv.

ALESSANDRO BORGHESE KITCHEN PODCAST: 10 EPISODI SVELANO I SEGRETI DELLO CHEF PIÚ ROCK DELLA TV, TRA CUCINA, MUSICA, ARTE ED ESPERIENZE DI VITA

Per la prima volta lo chef Alessandro Borghese si racconta solo con la voce, in maniera più confidenziale e personale, tirando fuori dai cassetti della memoria episodi inediti della sua vita privata, di cui di solito è restio a parlare. Ed è così che emerge il ricordo affettuoso del padre che gli ha trasmesso la passione per la cucina, ma anche quella per i motori.

Il primo episodio, disponibile dal 30 dicembre, ha come tema il Capodanno, o meglio i Capodanni. Chef Borghese accompagna l’ascoltatore in un viaggio dei ricordi, tra i veglioni trascorsi ai fornelli sulle navi da crociera e le cene a tema organizzate nel suo ristorante milanese. E la fine di questo anno particolare? Dopo tanto tempo lo chef trascorrerà il 31 dicembre e il 1° gennaio, brindando in famiglia, in una dimensione più intima, lontano, suo malgrado, dai fuochi della sua amata cucina.

Nel podcast ABKP la voce calda e familiare di Alessandro Borghese conduce il pubblico alla scoperta di piccoli spaccati della sua vita personale, in un viaggio dei ricordi tra cibo, musica, arte, motori e… navi da crociera! A racconti più divertenti ed esuberanti come quello del viaggio a Londra nel 2005 per assistere al concerto dei Motorhead, si alternano esperienze di vita privata e professionale, dove il cibo è il filo conduttore.

Non mancano infatti, in coda ad ogni episodio, i consigli di cucina con riferimenti ai piatti, dai più iconici come la celeberrima Cacio & Pepe ad altri meno conosciuti, la cui genesi rimanda a esperienze, incontri, canzoni, luoghi e nuove scoperte in posti vicini e lontani, dal Delta del Po a Londra, fino a Cape Town in Sudafrica.

ALESSANDRO BORGHESE KITCHEN PODCAST è disponibile dal 30 dicembre, un episodio a settimana, sui principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher.

ALESSANDRO BORGHESE KITCHEN PODCAST è una produzione DOPCAST.