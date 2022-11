Amazon Music e Tiziano Ferro: perfomance live in versione ologramma. Le foto

Tiziano Ferro in ologramma: che spettacolo live con Amazon Music

Amazon Music ha aperto le porte dell'evento di lancio del nuovo album di Tiziano Ferro Il Mondo è nostro con una performance privata al Superstudio Più di Milano. Il nuovo album segna il ritorno super atteso dell'artista che sa come sorprendere i propri fan ancora e ancora, senza smettere di stupirli.

Per celebrare il lancio del nuovo album di Tiziano Ferro, Il Mondo è nostro, uscito lo scorso 11 novembre, Amazon Music ha voluto portare i fan sempre più vicino al loro artista preferito e alla sua musica e lo ha fatto in modo dal tutto inaspettato e pionieristico.

Fan selezionati e ospiti speciali sono stati invitati a prendere parte a questo evento immersivo in cui Tiziano Ferro si è esibito ‘virtualmente’ ma live, sfruttando una tecnologia all'avanguardia. La performance di Tiziano Ferro è stata davvero unica: l'artista ha cantato dal vivo sfruttando un’innovativa tecnologia che lo ha visto esibirsi sottoforma di ologramma. Tiziano ha eseguito alcuni dei brani del suo nuovo album interagendo in maniera del tutto nuova con il pubblico estatico.





La tecnologia dell'ologramma ha permesso all'artista di costruire un legame con i fan presenti attraverso la sua musica e con la sua presenza completamente digitale ma IRL. Le performance di Tiziano Ferro sono sempre uniche e i fan sono sempre desiderosi di entrare in contatto con lui: questo lo ha portato a collaborare con Amazon Music per creare un nuovo modo per avvicinare i fan agli artisti attraverso un'esperienza esclusiva andata in scena ieri sera a Milano. La versione ologramma di Tiziano Ferro ha avuto la possibilità di interagire con i fan circondato dall'entusiasmo e dalla sorpresa per questa inaspettata performace.

L'evento ha segnato un nuovo entusiasmante capitolo per le performance interattive e un modo completamente nuovo per avvicinare i fan al loro artista preferito.

Il Mondo è nostro di Tiziano Ferro è disponibile sulla aap di Amazon Music per iOS e Android.