Ascolti tv, Anna Falchi e Marco Liorni accendono l'estate della Rai

La Rai prepara qualche novità in vista dell'estate. A luglio a UnoMattina Estate dovrebbero essere Alessandro Baracchini (da RaiNews24) e Giorgia Cardinaletti (dal Tg1) a prendere la conduzione del programma. Poi secondo quanto ha anticipato Tv Blog 'un programma dedicato al delicato mondo della terza età condotto dall'inedita coppia formata da Beppe Convertini e Anna Falchi. Per la compagna del deputato di Forza Italia Andrea Ruggeri (nipote di Bruno Vespa) un ritorno in televisione in pompa magna proprio dalle frequenze della più importante rete della televisione pubblica'. Nel pomeriggio ecco Pierluigi Diaco con 'Io e te' che torna dopo i buoni numeri della precedente edizione.

Per Vita in diretta Estate in pole position c'è Pino Strabioli, attore e conduttore volto noto di Raitre molto apoprezzato dal direttore di Raiuno. Monica Marangoni avrà uno spazio al mattino al sabato e domenica.

Non va dimenticato poi il ritorno di Renzo Arbore su Rai2 all'inizio di giugno (probabile anteprima il 4, poi dovrebbe andare in seconda serata) con uno dei suoi show revival della tv italiana. Conferma per Made in Sud con Stefano De Martino super confermato dopo aver fatto molto bene nel programma in passato.

Intanto Flavio Insinna è tornato con L'eredità e la sfida tra i campioni che raccoglie fondi per la Protezione civile, su Rai 1 ecco di nuovo in studio Caterina Balivo con Vieni da me, e da lunedì 11 maggio Bianca Guaccero sarà di nuovo alla guida di Detto fatto su Rai2.