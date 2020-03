Ascolti tv e quarantena. A Domenica Live dalla D’Urso la vera notizia

Coronavirus, ascolti tv: la quarantena davanti alla televisione. Domenica Live, dalla D’Urso la vera notizia

Di Marco Palmisano Presidente Club Santa Chiara

Una tranquilla serata di quarantena davanti alla tv quella di ieri sera, domenica 29 marzo. Rai e Mediaset di fronteggiano e si esprimono alla meglio per offrire al pubblico il miglior intrattenimento possibile. Vince la fiction “Sei bella da morire” in onda su Rai uno con oltre 5 milioni di ascolti, ma la vera notizia è il programma di Barbara d’Urso.

Domenica Live infatti risulta essere il secondo programma della serata con circa 3 milioni i ascoltatori e primo programma tv seguito sui social con oltre 150mila interazioni raccolte. Ospiti della Barbara nazionale molti politici e vip, in studio e da casa. Ed ecco cosi il Ministro Patuanelli, a spiegarci che ancora non si può dire quando torneremo in attività la gamba lunga della sinistra, Alba Parietti, a spiegarci che a metà febbraio non era fuggita da Milano per andare in Val d’Aosta a sciare, Elba d’Eusanio a gridare vergogna contro ogni genere di avvoltoi dell’emergenza, ma ecco, ad un tratto collegarsi Matteo Salvini.

Lunga intervista, bella e scorrevole, sui soliti temi cari all’opposizione che non lesina giuste critiche al governo sugli aiuti promessi.

Ma la vera notizia arriva in conclusione di intervista. Barbara D’urso che dice “Non mi vergogno di dirlo che ogni sera, vivendo da sola, prima di addormentarmi recito il Rosario” e dall’altra parte del collegamento Sky, un compunto Salvini, che risponde: “Fai bene Barbara, lo faccio sempre anch’io.”

Doppia notizia, a dir poco clamorosa, e chi lo avrebbe mai detto…?

Ma forse è anche questo il motivo per cui il programma è cosi tanto seguito e che lascia ben staccato negli ascolti il raffinato Fazio che coi suoi ospiti intellettuali, raccoglie molto meno della popolare D’Urso.

Vox populi, vox Dei.

