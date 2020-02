Ascolti tv, D'Urso col botto. La ricetta segreta della "regina della domenica"

Di Francesco Fredella

Barbara d’Urso assicura un bottino di ascolti notevole a Canale5 con uno share che raggiunge picchi del 30% nei suoi programmi. In termini pubblicitari è ossigeno per l’azienda del Biscione. Perché fare ascolti significa successo e, quindi, essere appetibili per gli investitori pubblicitari. La ricetta della d’Urso è quella giusta. Dati alla mano: i suoi programmi sono sempre in alto nelle curve di ascolto, che i dirigenti di Cologno Monzese conoscono bene.

In un un’intervista fiume a Italia Oggi la regina della domenica parla senza filtri della tv. Prima, però, prtiamo dalla sua settimana lavorativa: lunghissima. Interminabile. La d’Urso, tra un caffeuccio è uno show al Live, è in onda tutta la settimana (tranne il sabato, giorno in cui lavora alle prove della puntata di domenica sera).

Tre sono i suoi programmi all’attivo: Pomeriggio5, Domenica Live e il “Live non è la d’Urso”, che è diventato un format amatissimo dal pubblico. Un vero gioiellino a cui Mediaset tiene tantissimo.

Ad Italia Oggi, la d’Urso racconta: “Nel corso degli anni sono nate le cosiddette d'Urso interviste con l'ospite che riceve sorprese, video messaggi, visite inaspettate in studio. Diciamo che sono stata fonte d'ispirazione per altri programmi: ormai lo fanno tutti. Allora assieme al mio autore siamo passati ad altre cose, tipo il cinema emozionale e il telo magico. Quindi abbiamo alzato ulteriormente il livello con la stanza delle sorprese, il drive in, l'ascensore come luogo ideale per fare i confronti, le ricostruzioni degli ambienti o degli avvenimenti utilizzando attori, la macchina della verità dall'Alabama. Non bisogna smettere di sperimentare e di sorprendere lo spettatore".

Non è un caso, infatti, se qualche mese fa Barbara è stata premiata come “personaggio televisivo più significativo del decennio” dopo un sondaggio de Il Corriere della sera. Adesso, annuncia che il suo Grande fratello scalderà i motori a settembre prossimo. E poi tornerà a interpretare l’amatissima “dottoressa Giò” che - dopo una pausa di un anno - è pronta a tornare con nuovi episodi. Ovviamente all’insegna del record degli ascolti.