Ballando con le Stelle 2022, Montesano rientra? Gli indizi. Ma la Rai...

Enrico Montesano a Ballando con le Stelle 2022: gli indizi sul rientro. Ma la Rai...

Enrico Montesano torna o non torna a Ballando con le Stelle? L’attore, che aveva indossato una maglietta con il simbolo della Decima Mas, e la scritta Memento audere semper, durante le prove con la partner professionista Alessandra Tripoli, era stato eliminato dal talent show campione negli ascolti tv di Rai1. Secondo quanto risulta ad Affari per quello che trapela da viale Mazzini al momento non si parla di un suo rientro nel programma di punta del prime time del sabato sera. La tv di Stato non sembra dunque voler tornare sui suoi passi per quanto concerne la squalifica. Dunque, salvo colpi di scena, in ottica puntata di sabato 26 novembre (in onda alle 22,05: slitta l'orario per i Mondiali 2022 di calcio in corso in Qatar e quella successiva sarà di venerdì) le quotazioni di Montesano nuovamente sul palcoscenico di Rai1 si possono considerare decisamente basse.

Nelle scorse ore erano emersi comunque alcuni indizi che andiamo a raccontare.

Ballando con le Stelle, la posizione di Montesano

Enrico Montesano ritiene non corretta la squalifica da Ballando con le Stelle e ha dato mandato al suo avvocato, Giorgio Assumma, di esaminare la situazione e tutelare la sua persona. Secondo l'attore la produzione Rai avrebbe potuto tagliare i fotogrammi incriminati, o coprire lo stemma sulla maglietta (come accade coi marchi pubblicitari) essendo il filmato registrato. In un'intervista a La Verità, Montesano aveva spiegato: "Saranno stati quattro o cinque fotogrammi, niente di più. Mi chiedo perché li abbiano lasciati e non siano stati tagliati in montaggio visto che pensano siano così orribili e da censurare. O perché ad esempio non abbiano oscurato il logo, visto che se indossi qualche marchio subito te lo nascondono con adesivi perché non si veda in tv. Sono molto attenti a tutto, bravissimi, coloro che lavorano per il programma. Nulla di nulla fino al mattino dopo. Nessuno si accorge. Selvaggia Lucarelli? Non commenterò nel merito. Le frasi dette sabato sera in diretta sono rivelatrici".

Ballando con le Stelle 2022, i giurati Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith pro Montesano

Ivan Zazzaroniha detto che forse il provvedimento di squalificare Montesano è stato eccessivo. “Nello sport esiste la presunzione di colpevolezza, per cui un calciatore si deve difendere da un’accusa, ma siccome tu Milly prima hai parlato di ‘buonafede’ di Montesano, io penso che la squalifica sia troppo. Si potrebbe pensare a una sospensione”. Così anche Carolyn Smith: “Ha ragione, nel ballo non si squalifica subito, esistono i richiami per chi ha un comportamento sbagliato”.

Ballando con le Stelle, quella frase di Selvaggia Lucarelli...

E poi c'è la frase di Selvaggia Lucarelli della scorsa settimana. Ospite a La Vita in Diretta era stata intervistata da Alberto Matano a cui aveva però chiesto di non toccare il caso di Enrico Montesano. Si era giusto limitata a dire: "Forse rientra lui ed esco io… sento che la mia sedia lì sta iniziando a scricchiolare", le sue parole. Ma nei fatti la frase poi si è dimostrata solo una battuta.