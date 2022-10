Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli: "Troia". Bufera

Ballando con le Stelle, tra il pubblico Marco Rizzo



Colpo di scena a Ballando con le Stelle. Iva Zanicchi ha dato della "troia" in diretta a Selvaggia Lucarelli e poi sono arrivate le scuse dopo la tempesta. "Delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria".

Così Iva Zanicchi si è scusata su Twitter con Selvaggia Lucarelli dopo l’insulto con cui si è sfogata ieri sera a caldo, dopo aver ricevuto uno zero dalla giornalista giudice di `Ballando con le Stelle´, dove, tra il pubblico, c'era anche Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista e fondatore di Italia Sovrana e Popolare.