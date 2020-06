Belen Rodriguez: "Ma quali corna". L'ha lasciata lui, ma il motivo è un altro

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono più una coppia. E' davvero finita? Troppe donne in casa?

Stando alle parole del settimanale Chi di Alfonso Signorini, la crisi tra Belen e Stefano sarebbe scoppiata per una questione di incompatibilità. Nessun tradimento o questioni legate alle famiglie ma modi troppo diversi di vivere la vita.

Secondo i rumors, sarebbe stato De Martino a interrompere la relazione, stufo della presunta ingerenza nella loro vita familiare della madre e della sorella della showgirl, Veronica e Cecilia, oltre che del resto della famiglia di lei, il padre Gustavo e il cognato Jeremias. "Quasi un ménage a quattro quello tra Belen, Stefano, Cecilia e mamma Veronica", avrebbero rivelato le fonti. Sembrerebbe inoltre che l'ex ballerino di Amici avrebbe accusato una disparità di trattamento subita da sua madre e sua sorella che, al contrario, avrebbero potuto frequentare molto meno della famiglia Rodriguez la loro casa. Mentre adesso la Rodriguez si mostra sofferente per questa seconda rottura, De Martino si mantiene estremamente riservato sulla sua attuale vita privata, ma è lanciatissimo in tv con Made in Sud e Stasera tutto è possibile.