Casa a prima vista arriva su Real Time, da Milano a Roma... Anticipazioni

Casa a prima vista nell'access di Real Time

Benvenuti a “CASA A PRIMA VISTA”, la divertente competizione televisiva che vede tre agenti immobiliari sfidarsi per soddisfare le richieste di clienti in cerca del loro appartamento dei sogni! Basato sul seguitissimo format francese Chasseur D’Appart (titolo internazionale Flat Hunters) - in onda a partire dal 2015 e successivamente adattato per Belgio, Olanda, Germania e Norvegia - da lunedì 8 maggio alle 20:20 sbarca nella versione tricolore realizzata da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, pronto a far innamorare il pubblico di Real Time!

Il format vede tre professionisti del settore immobiliare che in ogni puntata, dopo aver raccolto le indicazioni di clienti molto esigenti - tra coppie con o senza figli e nuclei familiari molto vari - si mettono alla ricerca della casa che potrebbe avere le caratteristiche giuste per essere quella scelta dai loro clienti, vincendo così la sfida con gli altri colleghi.

Lo schema di ogni episodio è fisso: si parte dal cliente che illustra le caratteristiche che sta cercando per la propria casa da acquistare, dopo di ché i tre agenti, esaminate varie opzioni, si danno da fare per individuare la casa giusta da sottoporre al cliente, cui presenteranno ogni volta un immobile ciascuno. Dopo le visite di rito, in cui a turno ogni agente accompagna il cliente nel tour dell’immobile mentre gli altri due colleghi commentano all’interno del van del programma, appostato poco lontano, il candidato acquirente dovrà eleggere la migliore proposta delle tre, decretando automaticamente il vincitore di puntata che si aggiudicherà un premio in denaro!

Si parte con le puntate ambientate a Milano e dintorni, tra cui Bergamo e Lago Maggiore, dove si sfidano Gianluca, Ida e Mariana facendo leva su professionalità, contatti giusti, fiuto per il mercato e un pizzico di ironia che non guasta. Successivamente, alcune puntate saranno ambientate a Roma e dintorni, tra cui il mare di Ostia e Fregene, dove i tre ‘cacciatori di case’ saranno Blasco, Corrado e Nadia. Tra concorrenza spietata, frenetici pattugliamenti in città e dintorni e imprevedibili assi nella manica, a Casa a prima vista gli esiti non sono mai scontati! Un format divertente ed istruttivo che unisce il piacere della competizione televisiva all’utilità dei suggerimenti interessanti per chi è già alla ricerca della propria nuova casa, o per chi desidera farsi un’idea delle ultime tendenze del mercato immobiliare.

CASA A PRIMA VISTA, GLI AGENTI A MILANO

Mariana D’Amico - Molto attiva sui suoi profili social, Mariana ama condividere con i follower anche alcuni aspetti della sua sfera professionale. Co-fondatrice di un’agenzia in forte espansione, il suo è il profilo da seguire per conoscere tutti i segreti di una giovane imprenditrice di successo che è nel settore immobiliare da ormai 15 anni.

Ida Di Filippo - Origini campane e ironia da vendere, Ida lavora come agente immobiliare per un’agenzia che collabora con Enti Istituzionali, privati e grosse società che acquistano edifici e palazzi anche d’epoca per poi rivendere i singoli appartamenti. - Abile venditrice, conquista i suoi clienti con la sua verace simpatia e con il modo di fare schietto e coinvolgente. Ida ha sempre la risposta pronta, anche quando ha a che fare con i clienti più esigenti!

Gianluca Torre - Espansivo e solare, Gianluca è l’agente immobiliare dei VIP. Forte delle sue conoscenze e doti da PR sviluppate grazie al lavoro nel settore pubblicitario, da alcuni anni Gianluca ha cambiato vita ed è diventato agente immobiliare ed attualmente lavora per una grande agenzia internazionale. Ama raccontare le case a modo suo, con il preciso intento di valorizzarle al meglio.

CASA A PRIMA VISTA, GLI AGENTI A ROMA

Nadia Mayer - Nata a Trento e romana d’adozione, dopo una vita tra passerelle e shooting, Nadia inizia la sua carriera nel settore immobiliare otto anni fa. Oggi è tra i migliori agenti di un’agenzia internazionale leader nel settore degli immobili di lusso. Intraprendente e determinata, tiene molto a valori come lealtà e trasparenza, che caratterizzano la sua filosofia di vita e di lavoro.

Blasco Pulieri - Autentiche origini romane, Blasco è Manager di una società immobliare online e nella sua professione punta molto sull’empatia con il compratore, consapevole che ogni atto di compravendita è un passo fondamentale nelle vite dei suoi acquirenti. Dopo la laurea in sociologia e storia inizia a lavorare come giornalista, successivamente si avvicina al mondo dell’immobiliare dopo alcune esperienze teatrali.

Corrado Sassu - Innamorato di questo lavoro fin da giovanissimo, a 22 anni apre la sua prima filiale per un grande gruppo immobiliare. Oggi gestisce ben cinque punti vendita tra Roma e il litorale laziale e coordina una squadra di 39 dipendenti. Determinato e ambizioso, fa leva anche sul suo sorriso per interfacciarsi con nuovi clienti.

“CASA A PRIMA VISTA” (40 episodi x 60) è realizzato da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Le puntate saranno disponibili on demand su discovery+.