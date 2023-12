Casa del Manzoni letture teatrali di Massimiliano Finazzer Flory da I Promessi Sposi

Si è tenuto ieri con successo e con il tutto esaurito gli eventi in Casa del Manzoni con le letture teatrali del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory da I Promessi Sposi e le visite guidate gratuite e aperte al pubblico grazie al sostegno di Fondazione Cariplo. All’inizio delle letture si è commemorato alla presenza, del Presidente del Centro Nazionale di Studi Manzoniani prof. Novelli, il prof. Angelo Stella, recentemente scomparso.Si concludono le Celebrazioni Manzoniane a Palazzo Lombardia, giovedì 21 dicembre ore 19.00 all’Auditorium Testori alla presenza dell’assessore alla cultura Francesca Caruso, voluto da Regione Lombardia, in scena “Questo matrimonio s'ha da fare?”Massimiliano Finazzer Flory dà voce ai personaggi dei Promessi Sposi. In viaggio tra i capitoli I, VI, VIII, XII, XXI, XXXIV, XXXVIII con musica dal vivo al violino Guarneri del 1706 con Matteo Fedeli e alle percussioni con Elio Marchesini. Come uomo di teatro dichiara il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory le indicazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi hanno fornito durante la visita a Milano del 22 maggio in cui ho avuto l’onore di accompagnare il Presidente «nuovi e sorprendenti aspetti, per finezza, per arguzia, per profondità, per vividezza delle descrizioni, per il tratteggio psicologico dei personaggi; talmente autentici che i loro nomi, ancora oggi, definiscono caratteri esemplari.»«Questo matrimonio s’ha da fare. Quale? prosegue Finazzer Flory Quello tra cultura e società, tra economia e arte. Matrimonio necessario ancorché non sufficiente per dichiarare il nostro amore per la parola, scritta e orale in un’epoca in cui le immagini sembrano sovrastare, se non prevaricare, sulla nostra immaginazione. Dunque, benvenuto Alessandro Manzoni, perfetto sconosciuto certamente molto noto, certamente poco riletto.



Servizio realizzato da Nick Zonna