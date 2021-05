La Casa di Carta 5 sarà divisa in due, ecco le date

Casa di Carta 5: l'ultima stagione sarà divisa in due tronconi da 5 episodi ognuno. Nel frattempo, Netflix lancia il trailer ufficiale

C'è grande attesa per la Casa di Carta 5, ultima stagione della fortunata serie TV spagnola di Netflix. Non bisognerà aspettare molto per scoprire come si concluderà la storia della banda di ladri più famosa al mondo ma gli autori e la piattaforma di streaming hanno deciso di far salire ulteriormente l'hype suddividendo la stagione in due tronconi da 5 episodi l'uno.

Casa di Carta 5 uscita: la stagione sarà divisa in due parti uguali, ecco le date

La prima tranche de La Casa di Carta 5 sarà disponibile a partire dal 3 settembre 2021 e sarà all'insegna dell'azione. La seconda e ultima parte, invece, si potrà vedere dal 3 dicembre e sarà incentrata sugli aspetti emotivi dei personaggi. "Quando abbiamo iniziato a scrivere la parte 5 nel bel mezzo della pandemia, abbiamo sentito che dovevamo cambiare ciò che ci si aspettava da una stagione di 10 episodi e abbiamo usato tutti gli strumenti a disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie nella prima parte", ha dichiarato il creatore della serie, Alex Pina.

Casa di Carta 5, trailer: le anticipazioni della quinta stagione

In attesa di vedere la Casa di Carta 5, ecco il teaser dell'ultima stagione lanciato da Netflix dopo l'annuncio ufficiale della conclusione della ripresa della serie TV: